Захарова ответила на слова о приемлемости ударов ВСУ по России

Министр обороны ФРГ Борис Писториус должен запомнить свои слова о приемлемости тактики ограниченных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. С таким призывом к немецкому политику в своем Telegram-канале обратилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам представителя МИД РФ, Писториус допустил удары украинской армии по территории России. Она обратилась к Минобороны ФРГ. «Все запомнили? "Ограниченные удары — приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню», — ответила Захарова.