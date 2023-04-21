США поменяли тактику в борьбе с обходом антироссийских санкций
Вашингтон ищет новые способы пресечь обход антироссийский санкций и сосредоточил внимание на зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах, юридических фирмах и управляющих частным капиталом. Об этом Bloomberg сообщил глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.
Он отметил, что также изучаются пути использования криптовалюты в качестве маскировки транзакций, связанных с подсанкционными товарами, или проведения переводов подпавшим под ограничения лицам и компаниям.
По словам Адамса, американские и западноевропейские банки хорошо соблюдают установленные ограничения, но «есть места в мире, где такой культуры не существует». При этом он не стал называть конкретные компании, людей или регионы, на которых рабочая группа сосредоточит внимание в ходе расследования.
Напомним, что, согласно данным Минюста США, Вашингтон наложил арест на активы РФ на сумму свыше 500 миллионов долларов. В основном это яхты, частные самолеты и недвижимость россиян. Эти активы уже начали передавать Украине и в настоящий момент рассматривается возможность аналогичных действий с госактивами России.