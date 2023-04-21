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США поменяли тактику в борьбе с обходом антироссийских санкций

Вашингтон ищет новые способы пресечь обход антироссийский санкций и сосредоточил внимание на зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах, юридических фирмах и управляющих частным капиталом. Об этом Bloomberg сообщил глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.

США поменяли тактику в борьбе с обходом антироссийских санкций
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Он отметил, что также изучаются пути использования криптовалюты в качестве маскировки транзакций, связанных с подсанкционными товарами, или проведения переводов подпавшим под ограничения лицам и компаниям.

По словам Адамса, американские и западноевропейские банки хорошо соблюдают установленные ограничения, но «есть места в мире, где такой культуры не существует». При этом он не стал называть конкретные компании, людей или регионы, на которых рабочая группа сосредоточит внимание в ходе расследования.

Напомним, что, согласно данным Минюста США, Вашингтон наложил арест на активы РФ на сумму свыше 500 миллионов долларов. В основном это яхты, частные самолеты и недвижимость россиян. Эти активы уже начали передавать Украине и в настоящий момент рассматривается возможность аналогичных действий с госактивами России.

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