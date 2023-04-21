В МИД заявили о готовности РФ разместить ракеты на западной границе

Россия готова пересмотреть свои международные обязательства, а также разместить ракеты средней и большой дальности на западной границе в ответ на вызовы блока НАТО. Об этом сообщил в статье для журнала «Международная жизнь» посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
«Очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала, дальнейшем повышении эффективности его применения и заблаговременном накапливании запасов ракетных вооружений», — написал дипломат.
По словам Машкова, размещение подобного рода вооружений особенно актуально для западных рубежей России, для Калининградской области в частности, «где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО».