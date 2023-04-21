В МИД РФ пообещали ответить на шпиономанию в СМИ Северной Европы

Москва даст ответ на провокации в связи с развернувшейся шпиономанией в СМИ стран Северной Европы, говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Очередной всплеск шпиономании в североевропейских странах, взятый их властями курс на демонизацию России ведет к невосполнимому ущербу для отношений с нашей страной. Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция уверенно встроились в ряды враждебных России государств, готовых любыми способами обслуживать гегемонистские устремления США и других старших союзников, - говорится в комментарии. - Продолжим жестко реагировать на все подобные провокации. Реализуем ответные действия, которые покажут роль представительств этих стран в России в реальном нарушении обязательств по Венской конвенции по дипотношениям. Фактов немало".
Захарова обратила внимание, что 19 апреля телекомпаниями Дании (DR), Норвегии (NRK), Финляндии (YLE) и Швеции (SVT) был показан первый сюжет в рамках "псевдопроекта скандинавских журналистов "Война в тени".
"По сути это - скоординированный фейковый вброс о якобы проводимой Россией на протяжении многих лет "подрывной деятельности" в странах Северной Европы. Кроме того, в печатных СМИ всех упомянутых стран появилась целая серия публикаций, претендующих на некое "журналистское расследование". В нарушение норм международного права о неприкосновенности частной жизни приданы огласке фото- и видеоматериалы, личные данные как бывших, так и действующих сотрудников российских загранучреждений. При этом никаких доказательств якобы незаконной деятельности российских дипломатов не приводится", - подчеркнула она.
Как добавила дипломат, серия аналогичной "продукции" на подходе.
"Очевидно, что за провокацией стоят власти, так как указанные телекомпании тесно связаны с государством и ими финансируются, а также спецслужбы не только этих стран, но и их заокеанских кураторов. В отсутствие сколько-нибудь убедительных аргументов дело дошло до прямого очернения любой активности, связанной с Россией, профессиональной деятельности российских дипломатов", - указала официальный представитель МИД РФ.