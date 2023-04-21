В МИД РФ пообещали ответить на шпиономанию в СМИ Северной Европы

"По сути это - скоординированный фейковый вброс о якобы проводимой Россией на протяжении многих лет "подрывной деятельности" в странах Северной Европы. Кроме того, в печатных СМИ всех упомянутых стран появилась целая серия публикаций, претендующих на некое "журналистское расследование". В нарушение норм международного права о неприкосновенности частной жизни приданы огласке фото- и видеоматериалы, личные данные как бывших, так и действующих сотрудников российских загранучреждений. При этом никаких доказательств якобы незаконной деятельности российских дипломатов не приводится", - подчеркнула она.