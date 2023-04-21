Пушилин пообещал «провести работу» с советниками из-за их слов об Артемовске

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал, что «проведет работу» со своими советниками после их слов об Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, он уже не в первый раз наблюдает, как разгорается информационная шумиха по поводу «неаккуратных и невыверенных» заявлений его советников, которые не отвечают за направления, о которых высказываются.
«Я со своими советниками проведу работу, потому что недопустимо в погоне за хайпом делать вот такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой в режиме реальных боевых действий», — сказал глава ДНР.