В МИД пообещали ответить на сокращение российского дипприсутствия в ФРГ

Москва не оставит без последствий сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. Об этом сообщает России.

«Разумеется, мы, со своей стороны, не оставим это без последствий», — рассказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил детали возможного ответа Москвы на действия Берлина.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что власти Германии запланировали в очередной раз сократить дипломатическое присутствие России в стране. Согласно предварительной информации, Берлин уже инициировал эту процедуру.