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В МИД пообещали ответить на сокращение российского дипприсутствия в ФРГ

Москва не оставит без последствий сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. Об этом сообщает России.

В МИД пообещали ответить на сокращение российского дипприсутствия в ФРГ
© globallookpress.com

«Разумеется, мы, со своей стороны, не оставим это без последствий», — рассказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил детали возможного ответа Москвы на действия Берлина.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что власти Германии запланировали в очередной раз сократить дипломатическое присутствие России в стране. Согласно предварительной информации, Берлин уже инициировал эту процедуру.

Информация о том, что Берлин рассматривает возможность сокращения дипломатических сотрудников в Москве, появилась в начале апреля. Ряд СМИ сообщали, что данный шаг позволит «упредить реакцию России, то есть высылку немецких дипломатов из Москвы».

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