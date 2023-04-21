Медведев назвал вечного врага России

— Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия, — написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя введение санкций против пятерых участников расследования в отношении Владимира Кара-Мурзы*.