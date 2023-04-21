$81.62-0.0489.46+0.09
18 минут назад

Медведев назвал Великобританию вечным врагом России

Вечерняя Москва

Великобритания враждовала и будет враждовать с Россией. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал вечного врага России
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

— Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия, — написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя введение санкций против пятерых участников расследования в отношении Владимира Кара-Мурзы*.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления послов Великобритании, США и Канады, сделанные после оглашения приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе, вмешательством во внутренние дела России. По ее словам, иностранные дипломаты своими высказываниями пытаются оказать давление на российское правосудие. Захарова назвала подобное поведение лицемерием.

Песков отверг обвинения в попытках РФ подорвать единство Запада

В этот же день Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по трем статьям Уголовного кодекса. Его обвиняли в государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, а также в участии в деятельности нежелательной организации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Медведев,МИД России,Мосгорсуд,Совет безопасности РФ,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий