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25 минут назад

В России предложили собирать с миллионеров налог на нужды мобилизованных

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Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили собирать с миллионеров дополнительный налог на нужды мобилизованных. Об этом говорится в письме на имя председателя правительства России Михаила Мишустина. Скрин документа Кузнецов опубликовал у себя в Telegram.

В России предложили собирать с миллионеров налог на нужды мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы идеи предложили увеличить размер НДФЛ на два процента для граждан, чей доход превышает 12 миллионов рублей в год. Эти деньги могут быть направлены в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей. По описанной схеме работает фонд помощи больным детям «Круг добра».

«Это справедливый и эффективный механизм, который даст каждому «сверх-богатому россиянину» помочь своему народу и избежать возможных санкций со стороны Европы и США», — подчеркнул Кузнецов.

«Каждый олигарх сможет сказать Госдепу "это я не сам решил помочь людям, это с меня правительство насильно спецналог берет"», — приводит слова депутата РИА Новости.

В ноябре 2022-го Госдума освободила от уплаты НДФЛ и страховых взносов выплаты мобилизованным. Помимо них, под эту льготу подпадают контрактники и добровольцы, задействованные в зоне спецоперации на Украине, а также члены их семей. Не будет облагаться НДС и передача имущества: связанные с этим расходы организации будут учитывать при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Ранее был подписан указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и семей погибших солдат «Защитники Отечества». Эта организация должна участвовать в обеспечении достойной жизни и активной деятельности участникам СВО, иным лицам и членам их семей.

Политика,Михаил Мишустин,Олег Нилов,Дмитрий Кузнецов,Госдума,Госдеп США,Правительство РФ,
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