Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

«Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях», — говорится в сообщении.

Лидеры обсудили координацию в рамках ОПЕК+, взаимодействие Саудовской Аравии с объединением БРИКС и ситуацию на Ближнем востоке.

Путин также поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам.