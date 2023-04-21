Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что инициатором разговора была саудовская сторона.
Им удалось обсудить дальнейшее расширение сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике. Кроме того, был поднят вопрос о перспективах взаимодействия страны с объединением БРИКС.
Также стороны успели обменяться мнениями относительно урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке.
Глава РФ и наследный принц Саудовской Аравии положительно оценили координацию в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности мирового рынка.
Кроме того, Путин поздравил руководство и народ страны с праздником Ураза-байрам.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может создать различные проблемы для экономики США, а также для кампании по переизбранию президента Джо Байдена в 2024 году.