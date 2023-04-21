Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что инициатором разговора была саудовская сторона.

Им удалось обсудить дальнейшее расширение сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике. Кроме того, был поднят вопрос о перспективах взаимодействия страны с объединением БРИКС.

Также стороны успели обменяться мнениями относительно урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке.

Глава РФ и наследный принц Саудовской Аравии положительно оценили координацию в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности мирового рынка.

Кроме того, Путин поздравил руководство и народ страны с праздником Ураза-байрам.