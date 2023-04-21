$81.62-0.0489.46+0.09

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

2

Между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
© Рамблер

Отмечается, что инициатором разговора была саудовская сторона.

Им удалось обсудить дальнейшее расширение сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике. Кроме того, был поднят вопрос о перспективах взаимодействия страны с объединением БРИКС.

Также стороны успели обменяться мнениями относительно урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке.

Глава РФ и наследный принц Саудовской Аравии положительно оценили координацию в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности мирового рынка.

Кроме того, Путин поздравил руководство и народ страны с праздником Ураза-байрам.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может создать различные проблемы для экономики США, а также для кампании по переизбранию президента Джо Байдена в 2024 году.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий