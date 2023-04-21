О новых санкциях и Украине в НАТО: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о возможности новой волны мобилизации и рассказал о «втягивании» Украины в НАТО. Главные заявления Пескова на очередном брифинге собрало ТАСС.

О новых санкциях против России

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Страны «Большой семерки» (G7) рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию - за исключением медикаментов, продуктов питания и, возможно, еще нескольких категорий.

Песков заявил, что российские власти «самым тщательным образом отслеживают» планы США и ЕС по новым санкциями.

«Не нужно забывать, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций, как мы. Поэтому адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития и учитываем те опасности, которые кроются за такими помыслами наших противников», - подчеркнул он.

Песков добавил, что новые меры могут ударить по мировой экономике в целом и привести к всемирному экономическому кризису.

О новой волне мобилизации

Пескова попросили прокомментировать новости о том, что студентам стали выдавать повестки в вузах.

«Первый раз об этом слышу», - ответил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что в Кремле «нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации».

Об Украине в НАТО

Накануне, 20 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что альянс будет помогать Киеву в долгосрочной перспективе, чтобы ВСУ стали полностью совместимы с силами НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что «законное место Украины - в евроатлантической семье и в НАТО».

Комментируя это, Песков заявил, что НАТО продолжает «втягивать» Украину в свой состав, это подтверждает правильность решения о начале российской спецоперации.

Песков назвал НАТО агрессивным блоком, который рассматривает Россию как противника и посягает на безопасность страны.

Об ответе России на земельный скандал в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что горсовет украинской столицы разорвал договор аренды земли с посольством РФ. Также горсовет обратился в правительство с просьбой передать имущество посольства в собственность Украины.

Песков заявил, что Москва ответит на это решение.

«Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее», - отметил он.

О планах Путина на 21 апреля

Песков сообщил, что в середине дня в пятницу, 21 апреля, Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ.

Песков пообещал «сориентировать по темам» журналистов.