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В МИД РФ назвали план Китая по Украине основой для будущего мирового соглашения

Ряд положений плана по урегулированию ситуации на Украине, предложенный Китаем, может стать основой для будущих мирных усилий, заявил в интервью RT заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин.

В МИД РФ назвали план Китая по Украине основой для будущего мирового соглашения
© РИА Новости

«Некоторые положения мирного плана, представленного нашими китайскими коллегами, могут быть основой, базой для будущих мирных усилий», — сказал он.

Дипломат напомнил, что Китай и РФ являются стратегическими партнерами, и поблагодарил КНР за искреннее желание внести вклад в решение украинского кризиса

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта на Украине, когда к нему будут готовы Киев и западные государства.

24 февраля Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами. Китайская концепция не затронула гарантии безопасности для Москвы и Киева и варианты решения территориальных споров.

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