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Путин рассказал о роли мусульман в СВО

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Мусульмане России проявляют на специальной военной операции (СВО) отвагу. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю праздника Ураза-байрам. Текст телеграммы опубликован на официальном портале Кремля.

Также президент отметил, что бойцы-мусульмане приходят товарищам на выручку.

«Сегодня в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу», — написал в телеграмме глава государства.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что военные действия стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

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