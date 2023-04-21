Путин рассказал о роли мусульман в СВО

Мусульмане России проявляют на специальной военной операции (СВО) отвагу. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю праздника Ураза-байрам. Текст телеграммы опубликован на официальном портале Кремля.

Также президент отметил, что бойцы-мусульмане приходят товарищам на выручку.

«Сегодня в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу», — написал в телеграмме глава государства.