В Госдуме раскрыли, как Россия может использовать новую роль в Совбезе ООН

«Председательство в Совбезе ООН перешло к России, наша страна будет находиться на этом посту в течение месяца. За этот период России важно вынести на повестку вопросы, в том числе и те, что будут неудобны Западу и которые он пытается замолчать. Вопросы могут быть самые разные — от выстраивания архитектуры мировой безопасности в целом до конкретных ситуаций, несущих угрозу. Как уже было заявлено, на заседании обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — объяснил депутат.