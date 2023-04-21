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Депутат Госдумы Белик: Россия будет вносить в повестку ООН неудобные для Запада вопросы

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ООН (Организация Объединенных Наций) стала карманным инструментом США для трансляции их личных взглядов под видом общего мирового мнения. Россия же, будучи постоянным членом Совета безопасности, может вносить в повестку свои вопросы, особенно в период председательства. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, отметив, что во время председательства России стоит ожидать бойкотов со стороны стран Запада.

В Госдуме раскрыли, как Россия может использовать новую роль в Совбезе ООН
© РИА Новости

«К сожалению, под влиянием Запада ООН утратила политический плюрализм и универсальность и превратилась в площадку, на которой США и их союзники стараются проводить только им выгодную политику и сводить счеты, преследуя свои интересы. Если этому не противостоять, то ООН рискует превратиться в карманное образование, следующее командам из Вашингтона, которые лицемерно преподносятся как „мнение“ мирового сообщества», — сказал Дмитрий Белик.

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По его словам, то, что происходит с ООН не значит, что Россия должна отказаться от заседаний.

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«Истерики же и бойкоты, которые могут последовать от западных стран, — это проявление невежества, обрамленное в русофобскую риторику, но это не значит, что Россия должна самоустраниться от участия в заседаниях ООН. Напомню, что наша страна является постоянным членом Совета, поэтому просто так игнорировать этот факт страны Запада не смогут», — отметил собеседник URA.RU.

Он подчеркнул, что Россия будет поднимать важные для нее темы независимо от отношения к ним недружественных стран.

«Председательство в Совбезе ООН перешло к России, наша страна будет находиться на этом посту в течение месяца. За этот период России важно вынести на повестку вопросы, в том числе и те, что будут неудобны Западу и которые он пытается замолчать. Вопросы могут быть самые разные — от выстраивания архитектуры мировой безопасности в целом до конкретных ситуаций, несущих угрозу. Как уже было заявлено, на заседании обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — объяснил депутат.

С 1 по 30 апреля Россия является страной-председателем в Совете безопасности ООН. США отказывали российской делегации в оформлении виз. Спустя некоторое время американская сторона исправилась и приступила к оформлению документов.

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