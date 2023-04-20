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Россия назвала решение Швеции о разрыве культурных связей с РФ недальновидным

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Решение властей Швеции разорвать культурные связи с Россией недальновидно и политически мотивированно. Таким образом в посольстве РФ в Стокгольме прокомментировали заявление министра культуры королевства Ларисы Лильестранд о том, что советник по культуре посольства Швеции в Москве вернется домой по истечении срока его назначения в августе и эта должность останется вакантной, передает ТАСС.

Россия назвала решение Швеции о разрыве культурных связей с РФ недальновидным
© Соцсети

В диппредставительстве отметили, что двери посольства России «всегда открыты друзьям страны» и «отменить РФ с ее культурой невозможно».

«А недальновидное и политически мотивированное решение шведского правительства о разрыве культурных связей, вне всякого сомнения, больно ударит прежде всего по самой Швеции и ее гражданам», — добавили в посольстве.

Лильестранд назвала причиной данного решения отсутствие возможностей для работы в Москве и в России «из-за местных предпосылок и из-за ситуации в мире» и перспектив развития культурных двусторонних обменов. В посольстве РФ уверены, что министр «лукавит, умышленно расставляя ложные акценты с целью переложить ответственность за остающуюся вакантной должность на Россию».

«Напомним, что Швеция в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с РФ в сфере культуры на официальном уровне еще в марте 2022 года», — подчеркнули в диппредставительстве.

Также там указали, что в октябре 2022 года Стокгольм выпустил инструкцию о порядке взаимодействия с культурными учреждениями и органами в России и Белоруссии, которая предполагала «немедленное прекращение всех контактов и сотрудничества с госструктурами этих стран».

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