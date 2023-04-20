Постпред России обвинил комиссара ООН в двойных стандартах

«Признательны г-ну Тюрку за столь пристальное внимание к внутренним делам в нашей стране и оперативные комментарии. Наверняка, с учетом принципа нейтральности ооновских структур, его Управление уже подготовило и отправило аналогичные письма в постпредства США и Франции. Не может же Верховный комиссар отмалчиваться по сюжету с ожидающим экстрадиции в США Дж.Ассанжем, которому там грозит 175 лет тюрьмы за освещение американских военных преступлений? А сознательно игнорировать непрекращающийся произвол французских жандармов в отношении местных демонстрантов, осуществляющих свое право на самовыражение в центре "просвещённой Европы"», – добавил Гатилов.