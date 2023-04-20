Постпред России обвинил комиссара ООН в двойных стандартах
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк демонстрирует двойные стандарты, когда закрывает глаза на нарушения свобод на Западе. Об этом Гатилов написал в своём Telegram-канале.
«Сожалею, что господин Тюрк упорно продолжает демонстрировать пресловутые "двойные стандарты" и политическую ангажированность в отношении стран, неугодных отдельной группе государств Запада. Это в очередной раз заставляет усомниться в беспристрастности Верховного комиссара и его Управления», – заявил Гатилов.
По словам российского дипломата, Тюрк обеспокоен приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом в России), но никак не комментирует нарушения прав человека в США и Европе.
«Признательны г-ну Тюрку за столь пристальное внимание к внутренним делам в нашей стране и оперативные комментарии. Наверняка, с учетом принципа нейтральности ооновских структур, его Управление уже подготовило и отправило аналогичные письма в постпредства США и Франции. Не может же Верховный комиссар отмалчиваться по сюжету с ожидающим экстрадиции в США Дж.Ассанжем, которому там грозит 175 лет тюрьмы за освещение американских военных преступлений? А сознательно игнорировать непрекращающийся произвол французских жандармов в отношении местных демонстрантов, осуществляющих свое право на самовыражение в центре "просвещённой Европы"», – добавил Гатилов.
17 апреля Мосгорсуд приговорил публициста Кара-Мурзу к 25 годам колонии строго режима за госизмену и распространение фейков про ВС РФ. Страны Европы осудили такое решение московского суда и назвали приговор неприемлемым.