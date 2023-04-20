Путин назначил врио губернатора Красноярского края

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении замминистра финансов Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края», — говорится в указе.

Этот же указ прекращает полномочия главы региона Александра Усса, который подал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Ранее Усс сообщил, что Владимир Путин предложил ему продолжить работу на федеральном уровне и при этом продолжить заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.