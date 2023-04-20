$81.62-0.0489.46+0.09

Путин подписал указ о назначении Котюкова врио губернатора Красноярского края

9

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении замминистра финансов Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин назначил врио губернатора Красноярского края
© Газета.Ru

«Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края», — говорится в указе.

Этот же указ прекращает полномочия главы региона Александра Усса, который подал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Ранее Усс сообщил, что Владимир Путин предложил ему продолжить работу на федеральном уровне и при этом продолжить заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

Красноярский губернатор Усс сообщил, что Путин предложил ему работу на федеральном уровне

Михаил Котюков занял должность замминистра финансов РФ 2 марта 2020 года. До этого — с 18 мая 2018 года по 21 января 2020 года — он был министром науки и высшего образования РФ.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий