Украина будет разгромлена также как нацистская Германия под Сталинградом в ходе Второй мировой войны, написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на статью в издании Die Welt, в которой журналисты прямо призвали украинского лидера не повторять ошибок немецкого фюрера Адольфа Гитлера.

Наконец-то поняли, что этот актер — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии. Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец — совсем не фельдмаршал Паулюс, — написал он.

Бывший председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что международный суд над президентом Украины Владимиром Зеленским и его приспешниками позволит избежать ядерной войны. Он при этом сравнил украинского президента с лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером. По его словам, Зеленский уничтожил в стране права и свободы граждан.

Он также подчеркнул, что Украина при Зеленском превратилась в колонию Запада.