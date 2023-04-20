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1 час назад

Медведев предрек Украине разгром как под Сталинградом

News.ru

Украина будет разгромлена также как нацистская Германия под Сталинградом в ходе Второй мировой войны, написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на статью в издании Die Welt, в которой журналисты прямо призвали украинского лидера не повторять ошибок немецкого фюрера Адольфа Гитлера.

Медведев предрек Украине разгром как под Сталинградом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наконец-то поняли, что этот актер — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии. Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец — совсем не фельдмаршал Паулюс, — написал он.

Бывший председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что международный суд над президентом Украины Владимиром Зеленским и его приспешниками позволит избежать ядерной войны. Он при этом сравнил украинского президента с лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером. По его словам, Зеленский уничтожил в стране права и свободы граждан.

Он также подчеркнул, что Украина при Зеленском превратилась в колонию Запада.

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Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что некоторые военнослужащие ВСУ мечтают повесить Зеленского и его соратников. По его словам, об этом свидетельствуют появляющиеся в Сети видеоролики, в которых украинские солдаты возмущаются предательством президента и его команды и грозят им расправой.

Политика,Дуглас Макгрегор,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,Пентагон,
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