Сербский дипломат прокомментировал получение российского гражданства

"Для меня это событие значит очень многое. Я практически всю свою сознательную рабочую жизнь провел в политике и дипломатии, а это примерно 35 лет. Все время из самого глубокого убеждения я трудился для того, чтобы отношения Сербии и России были как можно лучше, а также страны и народы были как можно ближе друг к другу не по иррациональным причинам, а из глубокого понимания и чувства того, что это в интересах обеих стран и [обоих] народов", - сказал политик.