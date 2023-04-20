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Сербский дипломат Кршлянин прокомментировал получение российского гражданства

Сербский политик и дипломат Владимир Кршлянин, получивший в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина российское гражданство, заявил в четверг в комментарии ТАСС о том, что это событие является для сербов примером единства двух народов.

Сербский дипломат прокомментировал получение российского гражданства
© РИА Новости

"Своим желанием и просьбой о гражданстве, которые к моей радости получили понимание и соответствующее решение на высшем уровне в Российской Федерации, я хотел показать сербам, что мы [с русскими] практически одно и то же", - отметил Кршлянин, добавив, что "большинство сербов и так понимают и чувствуют это, но есть и те, кто не понимает это до конца".

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"Для меня это событие значит очень многое. Я практически всю свою сознательную рабочую жизнь провел в политике и дипломатии, а это примерно 35 лет. Все время из самого глубокого убеждения я трудился для того, чтобы отношения Сербии и России были как можно лучше, а также страны и народы были как можно ближе друг к другу не по иррациональным причинам, а из глубокого понимания и чувства того, что это в интересах обеих стран и [обоих] народов", - сказал политик.

Бывший советник МИД республики отдельно подчеркнул, что Сербия благодарна России за то, что она не просто существует в современной истории, а "остается свободной и независимой". "Россия сегодня возглавляет свободный мир. Она его спасает от величайшей угрозы в его истории. В этом смысле Россия должна возглавлять православный мир, вернуть в свои объятия не только Украину, но и Балканы, а это можно сделать только через Сербию", - отметил Кршлянин.

"Получение российского гражданства для меня - это источник дополнительной мотивации, чтобы продолжать ту работу, которой я занимался до сих пор, - подчеркнул сербский политик. - Я не разделяю в себе серба от русского и наоборот".

Согласно опубликованному 20 апреля указу президента РФ Владимира Путина, сербский политик и дипломат, занимавший ранее должность высшего советника МИД республики и получивший в 2022 году звание посла, поэт и академик Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (МСА) Владимир Кршлянин получил российское гражданство.

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