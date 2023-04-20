Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что «со временем» Украина станет частью альянса означают, что страна вступит в него, когда части ее территории будут принадлежать Польше, Венгрии и Румынии. Такой перевод заявлению генсека сделал у себя в Twitter-аккаунте зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что во время поездки в Киев Столтенберг сказал, что «надлежащее место Украины — в НАТО» и «поддержка альянса со временем поможет это осуществить».
«Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: "со временем" означает "войдет в союз частями, которые к тому времени будут принадлежать Польше, Венгрии, Румынии", а "наша поддержка поможет вам " переводится "так хорошо, что скоро меня там не будет"», — написал Медведев.
Столтенберг посетил Киев 20 апреля. Его визит не анонсировался. В ходе своей поездки генсек побывал в Буче, возложил венок к стене памяти и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.