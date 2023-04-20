Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе

«Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: "со временем" означает "войдет в союз частями, которые к тому времени будут принадлежать Польше, Венгрии, Румынии", а "наша поддержка поможет вам " переводится "так хорошо, что скоро меня там не будет"», — написал Медведев.