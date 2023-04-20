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Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе

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Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что «со временем» Украина станет частью альянса означают, что страна вступит в него, когда части ее территории будут принадлежать Польше, Венгрии и Румынии. Такой перевод заявлению генсека сделал у себя в Twitter-аккаунте зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев объяснил слова генсека НАТО о месте Украины в альянсе
© РИА Новости

Он напомнил, что во время поездки в Киев Столтенберг сказал, что «надлежащее место Украины — в НАТО» и «поддержка альянса со временем поможет это осуществить».

«Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: "со временем" означает "войдет в союз частями, которые к тому времени будут принадлежать Польше, Венгрии, Румынии", а "наша поддержка поможет вам " переводится "так хорошо, что скоро меня там не будет"», — написал Медведев.

Столтенберг сделал заявление после встречи с Зеленским в Киеве

Столтенберг посетил Киев 20 апреля. Его визит не анонсировался. В ходе своей поездки генсек побывал в Буче, возложил венок к стене памяти и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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