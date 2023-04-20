В Совфеде отреагировали на разрыв Киевом договора аренды с посольством

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия может принять симметричные меры в связи с решением Украины разорвать договор на аренду земельного участка, на котором стоит российское посольство. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обычно меры симметричные», – ответил Джабаров на вопрос о том, каким будет ответ России.

Он также добавил, что «украинцы пошли вразнос», а действия Киева Джабаров сравнил с действиями «гитлеровцев после нападения на СССР».

Джабаров также призвал власти России разобраться в том, почему посольство Украины в Москве расположено в собственном здании.

«Если аренда – закроем аренду, если собственность – в доход государства», – заключил он.

Замглавы комитета также заявил, что «никаких отношений» между Россией и Украиной не будет, пока «киевский режим не будет сметён».

«Рано или поздно придется восстанавливать отношения, но это будет уже другая Украина или то, что от нее останется», – подытожил он.