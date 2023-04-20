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В Совфеде отреагировали на разрыв Киевом договора аренды с посольством

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия может принять симметричные меры в связи с решением Украины разорвать договор на аренду земельного участка, на котором стоит российское посольство. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Совфеде отреагировали на разрыв Киевом договора аренды с посольством
© ТАСС

«Обычно меры симметричные», – ответил Джабаров на вопрос о том, каким будет ответ России.

Он также добавил, что «украинцы пошли вразнос», а действия Киева Джабаров сравнил с действиями «гитлеровцев после нападения на СССР».

Джабаров также призвал власти России разобраться в том, почему посольство Украины в Москве расположено в собственном здании.

«Если аренда – закроем аренду, если собственность – в доход государства», – заключил он.

Замглавы комитета также заявил, что «никаких отношений» между Россией и Украиной не будет, пока «киевский режим не будет сметён».

«Рано или поздно придется восстанавливать отношения, но это будет уже другая Украина или то, что от нее останется», – подытожил он.

Ранее Киев разорвал договор аренды земли с посольством России.

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