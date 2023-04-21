В Молдавии допустили дальнейшее сокращение числа дипломатов РФ

«Что касается числа дипломатов из других стран, из России, не знаю, сколько их, но наш МИД должен представить информацию, сделать анализ, тогда увидим аргументы в пользу нахождения здесь числа «икс» дипломатов по аналогии с посольствами других стран, может быть, в соотношении с количеством жителей, которых они обслуживают, оказывают консульские услуги. Но вопрос уместный», — подчеркнул Гросу.