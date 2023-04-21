$81.49-0.1389.35-0.11

В Молдавии допустили дальнейшее сокращение числа российских дипломатов

Лидер правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС), председатель парламента Игорь Гросу допустил возможность дальнейшего сокращения числа российских дипломатов в республике. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TVR Moldova.

В Молдавии допустили дальнейшее сокращение числа дипломатов РФ
© РИА Новости

Он подчеркнул, что не участвовал в дискуссиях с коллегами по поводу количества дипломатов в посольствах.

«Что касается числа дипломатов из других стран, из России, не знаю, сколько их, но наш МИД должен представить информацию, сделать анализ, тогда увидим аргументы в пользу нахождения здесь числа «икс» дипломатов по аналогии с посольствами других стран, может быть, в соотношении с количеством жителей, которых они обслуживают, оказывают консульские услуги. Но вопрос уместный», — подчеркнул Гросу.

Молдавия призвала миротворцев РФ воздержаться от тренировок

Ранее пресс-секретарь МИД Молдавии Филип Кожокару заявил, что молдавская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства России после инцидента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий