Путин: Тренд на многополярность так же очевиден, как подъем солнца

"Тренд многополярности мира, эта тенденция - она неизбежна. И будет только усиливаться, те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать", - сказал он, отвечая на выступление одного из участников Совета по развитию местного самоуправления.