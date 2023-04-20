Путин: Тренд на многополярность так же очевиден, как подъем солнца

Президент России Владимир Путин считает, что движение к многополярности в мире - естественный и очевидный процесс, а те, кто этого не понимают, будут в проигрыше.
"Тренд многополярности мира, эта тенденция - она неизбежна. И будет только усиливаться, те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать", - сказал он, отвечая на выступление одного из участников Совета по развитию местного самоуправления.
"Это факт абсолютно очевидный, это так же очевидно, как подъем солнца. С этим ничего не поделать", - указал Путин, добавив, что те, кто пытается воспрепятствовать мировой тенденции, "столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает".
"Но бог с ними. Мы идем своей дорогой и демонстрируем хорошие результаты. Наша задача - в том, чтобы это движение вперед нарастало", - заключил президент.