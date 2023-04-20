Путин дал гражданство РФ бывшему советнику МИД Сербии

Сербский политик, бывший советник МИД республики Владимир Кршлянин получил российское гражданство указом президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

В документе отмечается, что в российское гражданство принят «Кршлянин Владимир, родившийся 3 февраля 1960 года в Сербии».

Кршлянин, помимо своей политической и дипломатической карьеры, известен как поэт и академик Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (МСА).