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Путин дал гражданство РФ бывшему советнику МИД Сербии

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Сербский политик, бывший советник МИД республики Владимир Кршлянин получил российское гражданство указом президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

Путин дал гражданство РФ бывшему советнику МИД Сербии
© РИА Новости

В документе отмечается, что в российское гражданство принят «Кршлянин Владимир, родившийся 3 февраля 1960 года в Сербии».

Кршлянин, помимо своей политической и дипломатической карьеры, известен как поэт и академик Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (МСА).

Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ футболистам Малкому и Клаудиньо. Оба футболиста участвовали в Олимпийских играх-2021 в составе сборной Бразилии.

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