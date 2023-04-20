Назван способ ЕС надавить на Сербию

«Некоторое время назад ЕС предложил Сербии такой сценарий взаимодействия: если страна будет готова в полном объеме признать независимость Косово, то и Сербии окажут поддержку, будут участвовать в ее экономическом развитии. Но в какой-то момент государство начало проявлять все больше независимости от Евросоюза и в оценке украинского конфликта, и по другим вопросам. Поэтому решение о безвизе можно рассматривать как определенный сигнал для Сербии», — сказал Леви.