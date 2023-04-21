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Володин принял предложение посетить Непал

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем Национального собрания федерального парламента Непала Ганешом Прасадом Тимилсиной и принял предложение посетить эту страну с официальным визитом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба палаты.

Володин принял предложение посетить Непал
© РИА Новости

"Ганеш Прасад Тимилсина пригласил Вячеслава Володина посетить Непал с официальным визитом. Председатель ГД принял приглашение", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе встречи Володин заявил, что странам необходимо развивать отношения в рамках парламентского измерения. Он отметил, что двусторонние контакты должны строиться "на принципах взаимного уважения, дружбы, невмешательства во внутренние дела суверенных государств и взаимовыгодного сотрудничества".

Стороны также договорились о создании межпарламентской комиссии, которую со стороны Госдумы возглавит вице-спикер Петр Толстой.

"Когда мы говорим о поиске новых коммуникаций, нам необходимо развивать наши отношения, в том числе в межфракционных, межпартийных форматах", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, несмотря на давление, Непал не присоединился к антироссийским санкциям в финансово-экономической сфере.

"Ценим доброе отношение к Российской Федерации и интерес к развитию сотрудничества", - добавил Володин и поблагодарил коллег за поддержку позиции России на международных площадках, в том числе по российской резолюции в ООН, осуждающей героизацию нацизма.

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