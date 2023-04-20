Путин высказался об отправившихся в зону СВО чиновниках

Ставшие добровольцами и отправившиеся в зону проведения специальной военной операции (СВО) муниципальные чиновники показали пример преданности родине и ее интересам. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, таких чиновников было немало. «Они (...) сейчас отстаивают наши исторические территории, защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет, хочу это подчеркнуть, много лет сражались за право быть вместе с Россией и быть частью нашего общего мира», — заявил Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления в четверг, 20 апреля.

В рамках мероприятия он также поручил российским муниципалитетам следить за нуждами и потребностями семей участвующих в СВО военнослужащих, добавив, что при работе с ними нужно проявлять порядочность и неравнодушие.