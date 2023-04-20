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Путин написал письмо россиянину

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Президент России Владимир Путин написал письмо долгожителю из Заполярья. Об этом сообщает портал «СеверПост».

Путин написал письмо россиянину
© ТАСС

В письме глава государства поздравил россиянина с юбилеем — жителю Колы в Мурманской области исполнилось 95 лет, более 70 из которых мужчина прожил в Арктике.

Более 30 лет северянин проработал в железнодорожном депо, и был удостоен званий Труженика тыла и Ветерана труда.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил российского путешественника Федора Конюхова с новым мировым рекордом полета на воздушном шаре. Президент отметил, что то, как россияне противостояли штормовым арктическим ветрам, говорит о безграничных возможностях человека.

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