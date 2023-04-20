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Песков: целью СВО является недопущение Украины в НАТО

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Недопущение Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что членство Киева в Альянсе будет представлять серьезную угрозу безопасности России.

Безусловно. В противном случае это будет представлять собой серьезную существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос о том, намерены ли лидеры Альянса обсуждать вступление Украины в организацию на саммите, который запланирован на лето 2023 года. При этом он отметил, что содержательный разговор по данному вопросу возможен только при сохранении Украины как суверенной нации.

20 апреля стало известно, что Столтенберг приехал в Киев. Отмечалось, что визит главы Альянса ранее не анонсировался. Генеральный секретарь НАТО был замечен на Михайловской площади в центре города.

Столтенберг до этого заявлял, что страны НАТО должны передать Киеву «еще больше» оружия, несмотря на уже переданные огромные объемы помощи. Речь идет также о боеприпасах, уточнил он.

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Он отмечал, что часть информации из утечек секретных документов Пентагона не соответствует действительности. Генсек НАТО также усомнился, что слитые материалы повлияют на действия военного блока в отношении Украины.

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