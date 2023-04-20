В России оценили перспективы новых санкций Евросоюза

«Видимо, все подходит к какой-то точке, когда уже придумать невозможно, а мы все равно не на боку лежим. Видимо, было понимание, что за это время мы должны были грохнуться экономически, но у нас все еще нормально. В этом отношении, конечно, что-то еще можно придумывать, но они, видимо, исчерпали, фантазия закончилась. Вроде уже все закрыли, казалось бы. Если закрывать дальше, это уже стрелять себе в ногу. Сейчас-то для многих бизнесов это был крах, но может грохнуться все намного сильнее у них. Умные экономисты и политики это понимают», — сказала депутат.