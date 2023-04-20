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16 минут назад

В Крыму назвали самого надежного посредника в переговорах по Украине

Елена Прошина

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Китай самый надежный и авторитетный посредник в возможных мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В Крыму назвали самого надежного посредника в переговорах по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это произошло после сообщений о том, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к Китаю с планом, который может привести к мирным переговорам между Россией и Украиной. Константинов заявил, что говорить с Украиной бессмысленно и что «прямые переговоры могут быть только с США», но самым надежным посредником является Китай.

Он также подчеркнул необходимость стратегической победы России для создания условий для мира и учета их интересов в любых будущих территориальных договоренностях на Украине.

Ранее сообщалось, что Макрон во время своего визита в Китай выразил готовность тесно сотрудничать с Пекином для урегулирования украинского кризиса. В свою очередь, Си Цзиньпин отметил, что Китай готов поддержать французский план по урегулированию конфликта.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Константинов,Цзиньпин Си,
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