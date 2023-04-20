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Посол РФ в Китае обсудил с генсеком ШОС выстраивание взаимовыгодных международных связей

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Посол России в КНР Игорь Моргулов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили перспективы выстраивания взаимовыгодных международных связей. Об этом сообщила в четверг российское диппредставительство.

Посол РФ обсудил с генсеком ШОС выстраивание взаимовыгодных международных связей
© ТАСС

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам работы ШОС, в том числе в контексте совершенствования деятельности организации, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. - Особое внимание уделено перспективам выстраивания взаимовыгодных международных связей ШОС".

В нем уточняется, что обе стороны "выразили настрой на продолжение тесных контактов по всем аспектам взаимодействия в рамках организации".

В настоящее время в ШОС, которая была создана в 2001 году, входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - партнеров по диалогу.

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