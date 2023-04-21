Сенатор Карасин рассказал о претензиях генсека НАТО к Зеленскому

«Сказав дежурные слова о движении Украины в НАТО… сразу же перешёл к делу — НАТО будет обеспечивать Киевский режим всем, чтобы Украина шла вперед. В переводе на понятный язык — ребята, вы воюйте, мы продолжим подкидывать вам оружие, сколько потребуется. Учитесь им пользоваться, ведь в этом есть серьезные проблемы», — отметил глава международного комитета Совфеда.