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19 минут назад

Негатив в отношениях с США сказывается на контроле вооружений, заявил посол

Елена Прошина

Посол России в США заявил Newsweek, что Москва и Вашингтон не смогут восстановить ключевые контакты по своему последнему оставшемуся договору о ядерном оружии, если администрация американского лидера Джо Байдена не изменит свой курс на карательный подход к двусторонним отношениям.

Негатив в отношениях с США сказывается на контроле вооружений
Фото: ТАССТАСС

По словам Анатолия Антонова, Вашингтон использует «извращенную логику», отказываясь взаимодействовать с Москвой в обычном режиме, при этом настаивая на возвращении к регулярному взаимодействию по вопросу режима проверки договора о СНВ. Дипломат указал, что американцы хотят попасть на российские базы, где хранится ядерное оружие, что не устраивает российскую сторону.

«Общий негатив в американо-российских отношениях не может не сказаться на контроле над вооружениями. Невозможно рассматривать эти вопросы в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий», — заявил посол.

Он указал, что именно США «в одностороннем порядке приостановили двусторонний диалог по стратегической стабильности, главной целью которого было заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков». По словам российского дипломата, такие обсуждения были направлены на «возможные новые договоренности», которые «должны были заменить новый договор о СНВ, срок действия которого истекает в 2026 году».

Политика,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,
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