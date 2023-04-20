Негатив в отношениях с США сказывается на контроле вооружений

Посол России в США заявил Newsweek, что Москва и Вашингтон не смогут восстановить ключевые контакты по своему последнему оставшемуся договору о ядерном оружии, если администрация американского лидера Джо Байдена не изменит свой курс на карательный подход к двусторонним отношениям.

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По словам Анатолия Антонова, Вашингтон использует «извращенную логику», отказываясь взаимодействовать с Москвой в обычном режиме, при этом настаивая на возвращении к регулярному взаимодействию по вопросу режима проверки договора о СНВ. Дипломат указал, что американцы хотят попасть на российские базы, где хранится ядерное оружие, что не устраивает российскую сторону.

«Общий негатив в американо-российских отношениях не может не сказаться на контроле над вооружениями. Невозможно рассматривать эти вопросы в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий», — заявил посол.