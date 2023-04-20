$81.65+0.0589.37-0.20

МИД предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине

1

Поставки оружия и боеприпасов Украине, в том числе со стороны Сеула, расцениваются как враждебные действия против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

МИД предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине
© ТАСС

Так она отреагировала на высказывание южнокорейского президента Юн Сок Ёля. По его словам, если в бывшей советской республике возникнет ситуация, с которой «международное сообщество не сможет мириться», Сеулу стало бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарного или финансового содействия. Глава Южной Кореи впервые допустил возможность оказания военной помощи Украине.

По словам Захаровой, такие шаги отрицательно скажутся на двусторонних отношениях с теми странами, которые их предпринимают.

«В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове», — отметила российский дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что российская армия наносит высокоточные удары по военным целям, а не по гражданским объектам.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий