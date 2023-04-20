МИД предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине
Поставки оружия и боеприпасов Украине, в том числе со стороны Сеула, расцениваются как враждебные действия против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.
Так она отреагировала на высказывание южнокорейского президента Юн Сок Ёля. По его словам, если в бывшей советской республике возникнет ситуация, с которой «международное сообщество не сможет мириться», Сеулу стало бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарного или финансового содействия. Глава Южной Кореи впервые допустил возможность оказания военной помощи Украине.
По словам Захаровой, такие шаги отрицательно скажутся на двусторонних отношениях с теми странами, которые их предпринимают.
«В случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове», — отметила российский дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что российская армия наносит высокоточные удары по военным целям, а не по гражданским объектам.