МИД предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия Украине

Так она отреагировала на высказывание южнокорейского президента Юн Сок Ёля. По его словам, если в бывшей советской республике возникнет ситуация, с которой «международное сообщество не сможет мириться», Сеулу стало бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарного или финансового содействия. Глава Южной Кореи впервые допустил возможность оказания военной помощи Украине.