Лавров дал оценку действиям тех, кто пытался устроить госпереворот в Никарагуа

Министр также поздравил население страны с национальным праздником Днем мира, отметив, что он отмечается впервые. Праздник посвящен пресечению попытки госпереворота. "Хочу поздравить никарагуанских друзей, весь никарагуанский народ с отмечаемым сегодня впервые праздником, Днем мира, который посвящен пресечению попытки государственного переворота, эта попытка состоялась пять лет назад, она была активно стимулирована извне, но никарагуанский народ под руководством Даниэля Ортеги выстоял в той ситуации и восстановил стабильность в обществе. Те, кто пытался эту стабильность подорвать, были посрамлены", - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия и Никарагуа будут активно противодействовать попыткам Запада "утвердить свою гегемонию". "Попытки [Запада] <...> диктовать всем и вся в любой точке земного шара мы наблюдаем и в том, что сейчас происходит вокруг Украины, и в претензиях НАТО на роль глобального гаранта безопасности, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в целом ряде других регионов мира. Мы вместе с Никарагуа, другими нашими единомышленниками будем активно противодействовать этому, привлекать внимание к недопустимости подобного поведения в современном мире, в том числе, будем работать в рамках действующей в Нью-Йорке Группы друзей в защиту Устава ООН", - заключил министр.