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Эксперт рассказал о важности турне Лаврова по Латинской Америке

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Россия является лидером нового мирового порядка, и большинство государств Африки и Латинской Америки разделяют подход Москвы, основанный на многополярности. Об этом заявил экс-глава МИД Югославии Живадин Йованович, чьи слова приводит ТАСС.

Названа важность турне Лаврова по Латинской Америке
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По его словам, Бразилия, Венесуэла, Никарагуа и Куба (страны, в которые отправился глава российского МИД Сергей Лавров) "являются друзьями и важными долгосрочными политическими и экономическими партнерами России". Йованович подчеркнул, что для Кубы и Никарагуа взаимодействие с Россией крайне значимо в контексте их конфронтации с США.

"Я рассматриваю визиты Лаврова как выражение активной, многовекторной внешней политики, движимой интересами мировой державы. При этом Россия использует столь же большой прошлый вклад в деколонизацию и доверие стран растущей мощи, ошибки ведущих держав так называемого коллективного Запада - носителей неоколониализма, гегемонизма и однополярного порядка, а также растущий интерес мирового большинства к отношениям равноправия, взаимовыгодного сотрудничества и сбалансированного развития", - констатировал Йованович.

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