Названа важность турне Лаврова по Латинской Америке

Россия является лидером нового мирового порядка, и большинство государств Африки и Латинской Америки разделяют подход Москвы , основанный на многополярности. Об этом заявил экс-глава МИД Югославии Живадин Йованович, чьи слова приводит ТАСС .

По его словам, Бразилия, Венесуэла, Никарагуа и Куба (страны, в которые отправился глава российского МИД Сергей Лавров) "являются друзьями и важными долгосрочными политическими и экономическими партнерами России". Йованович подчеркнул, что для Кубы и Никарагуа взаимодействие с Россией крайне значимо в контексте их конфронтации с США.