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Лавров заявил о безнадежном крестовом походе США против России

США объявили крестовый поход против интересов России, но их курс безнадежен. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Лавров заявил о безнадежном крестовом походе США против России
© Lenta.ru

«Если вы спрашиваете про российско-американские отношения, у нас сейчас каких-то особо отношений и нет», — рассказал министр.

По его словам, Москва и Вашингтон контактируют только по необходимости, по посольским вопросам. Также российская сторона не допускает злоупотреблений США как «страны-хозяйки ООН».

Лавров подчеркнул, что Вашингтон объявил крестовый поход против законных интересов России, ее культуры и традиций.

«Избрав в качестве боевого наконечника киевский нацистский режим, накачивая его все новыми и новыми системами вооружений», — уточнил он.

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