Лавров заявил о безнадежном крестовом походе США против России

США объявили крестовый поход против интересов России, но их курс безнадежен. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

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«Если вы спрашиваете про российско-американские отношения, у нас сейчас каких-то особо отношений и нет», — рассказал министр.

По его словам, Москва и Вашингтон контактируют только по необходимости, по посольским вопросам. Также российская сторона не допускает злоупотреблений США как «страны-хозяйки ООН».

Лавров подчеркнул, что Вашингтон объявил крестовый поход против законных интересов России, ее культуры и традиций.