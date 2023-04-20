Российского посла вызвали в МИД Швейцарии

Посол России в Берне Сергей Гармонин вызван в МИД Швейцарии из-за публикации российского посольства о корреспонденте швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии РФ.
«Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии вызвал сегодня посла России в Берне в связи с публикацией посольством заявления в отношении швейцарского журналиста газеты NZZ», — заявили в посольстве России.
Ранее российское диппредставительство опубликовало пост в Twitter с осуждением позиции швейцарского журналиста.
До этого российский посол в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Британии из-за приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), который имеет британское гражданство.