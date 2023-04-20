Российского посла вызвали в МИД Швейцарии

Посол России в Берне Сергей Гармонин вызван в МИД Швейцарии из-за публикации российского посольства о корреспонденте швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии РФ.