Внука Зюганова решили выдвинуть кандидатом в мэры Москвы

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид рекомендован в качестве кандидата на выборы мэра Москвы от партии. Об этом заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин , передает ТАСС .

По его словам, было принято единогласное решение выдвинуть «молодого, яркого и перспективного кандидата, за плечами которого два созыва в Мосгордуме ». Сейчас Леонид Зюганов возглавляет комиссию Мосгордумы по науке и промышленности.

В октябре 2022 года Леонида Зюганова задержали в Москве из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив бензин. Сотрудники ДПС остановили депутата Мосгордумы на Кутузовском проспекте. Младший Зюганов уверял, что провел оплату в соответствии со всеми правилами и уехал лишь после того, как на терминале прозвучал звуковой сигнал.