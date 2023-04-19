$81.65+0.0589.37-0.20
47 минут назад

Внука Зюганова решили выдвинуть кандидатом в мэры Москвы

Lenta.ruиещё 3

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид рекомендован в качестве кандидата на выборы мэра Москвы от партии. Об этом заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, передает ТАСС.

Внука Зюганова решили выдвинуть кандидатом в мэры Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, было принято единогласное решение выдвинуть «молодого, яркого и перспективного кандидата, за плечами которого два созыва в Мосгордуме». Сейчас Леонид Зюганов возглавляет комиссию Мосгордумы по науке и промышленности.

В октябре 2022 года Леонида Зюганова задержали в Москве из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив бензин. Сотрудники ДПС остановили депутата Мосгордумы на Кутузовском проспекте. Младший Зюганов уверял, что провел оплату в соответствии со всеми правилами и уехал лишь после того, как на терминале прозвучал звуковой сигнал.

Политика,Леонид Зюганов,Юрий Афонин,Геннадий Зюганов,ГИБДД,Мосгордума,КПРФ,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий