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9 минут назад

В Совфеде оценили предложение о дополнительных майских выходных

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Первый заместитель председателя экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов оценил предложение о дополнительных майских выходных от партии «Новые люди». Его слова передает РИА Новости.

В Совфеде оценили предложение о дополнительных майских выходных
Фото: ТАССТАСС

«Праздники — это на злобу дня, чтобы привлечь внимание, не более того», — прокомментировал сенатор ситуацию. Он заявил, что предложение «попахивает чистым популизмом» и что в стране «и так достаточно выходных». «У нас суббота, воскресенье каждую неделю выходной, у нас, в принципе, и праздничные дни есть», — пояснил он.

Абрамов высказал мнение, что вследствие дополнительных праздников останавливаются рабочие процессы, а люди вынуждены «разрывать связи». Он подчеркнул, что сейчас «не тот случай», когда можно отдыхать «столь длинное время».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее исключил продление майских праздников в 2023 году на федеральном уровне, так как для этого необходима отдельная законодательная база, внести поправки в которую в этом году уже просто не будет времени.

Политика,Иван Абрамов,Ярослав Нилов,Совет Федерации,Госдума,
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