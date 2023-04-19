В Совфеде оценили предложение о дополнительных майских выходных

«Праздники — это на злобу дня, чтобы привлечь внимание, не более того», — прокомментировал сенатор ситуацию. Он заявил, что предложение «попахивает чистым популизмом» и что в стране «и так достаточно выходных». «У нас суббота, воскресенье каждую неделю выходной, у нас, в принципе, и праздничные дни есть», — пояснил он.