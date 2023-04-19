Молдавия выслала сотрудника российского посольства после инцидента с Миннихановым

Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару.

"Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт", - сказал Кожокару.

Минниханов, которому в 17 апреля отказали во въезде в Молдавию, сообщил, что власти страны объявили его нежелательным лицом в республике. По его словам, он прилетел в Кишинев по приглашению депутатов молдавского парламента и Гагаузской автономии, которые недавно посетили Татарстан и наметили большую программу совместной работы. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации мог оказать влияние на результаты выборов главы Гагаузской автономии, назначенных на 30 апреля.

В октябре 2022 года Молдавия выслала из страны сотрудника посольства РФ после взрыва неопознанной ракеты в районе молдавско-украинской границы. В МИД РФ этот шаг назвали немотивированным и в ответ выслали сотрудника молдавского посольства.