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Молдавия выслала сотрудника российского посольства после инцидента с Миннихановым

Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару.

Молдавия выслала сотрудника российского посольства после инцидента с Миннихановым
© ТАСС

"Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт", - сказал Кожокару.

Минниханов, которому в 17 апреля отказали во въезде в Молдавию, сообщил, что власти страны объявили его нежелательным лицом в республике. По его словам, он прилетел в Кишинев по приглашению депутатов молдавского парламента и Гагаузской автономии, которые недавно посетили Татарстан и наметили большую программу совместной работы. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации мог оказать влияние на результаты выборов главы Гагаузской автономии, назначенных на 30 апреля.

В октябре 2022 года Молдавия выслала из страны сотрудника посольства РФ после взрыва неопознанной ракеты в районе молдавско-украинской границы. В МИД РФ этот шаг назвали немотивированным и в ответ выслали сотрудника молдавского посольства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает отказ во въезде Минниханову как очередной недружественный шаг, направленный на подрыв тесного взаимодействия между странами.

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