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Госдума одобрила создание в новых регионах свободной экономической зоны

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Госдума в среду, 19 апреля, одобрила в первом чтении правительственные законопроекты о создании свободной экономической зоны в Запорожье, Донбассе и Херсонской области. Об этом пишет «Прайм».

Госдума одобрила создание в новых регионах свободной экономической зоны
© РИА Новости

Закон, в случае принятия, вступит в силу с 1 января 2024 года. Срок действия - до конца 2050 года, с возможностью продления.

По данным агентства, уполномоченным органом по регулированию СЭЗ станет Минстрой России, управляющей компанией - ППК «Фонд развития территорий».

По оценке главы Минстроя Ирека Файзуллина, законопроект «обеспечит устойчивое развитие и запуск того, что сегодня очень необходимо на территории». В частности, он будет способствовать запуску экономики, созданию новых производств, добавил министр.

Инициатива предусматривает для ее участников сниженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевую ставку налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта, сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что за первые пять лет после создания СЭЗ в Крыму было зарегистрировано 1660 хозяйствующих субъектов. Эти площадки после регистрации приступили к реализации 1789 инвестпроектов в различных сферах экономики.

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