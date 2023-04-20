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18 минут назад

Песков анонсировал заседание Совета по самоуправлению с участием Путина

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

В четверг у президента Владимира Путина запланировано заседание Совета по развитию местного самоуправления и несколько рабочих встреч, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков анонсировал заседание Совета по самоуправлению с участием Путина
Фото: ТАССТАСС

На заседании Совета по развитию местного самоуправления планируется выступление президента, после этого там выступят представители местного самоуправления, а потом – представители федеральных органов власти, сказал Песков, передает ТАСС.

Глава Тюмени и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук выступит по теме главных направлений местного самоуправления и его роли в единой системе публичной власти.

Его доклад прокомментирует вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Также среди докладчиков заявлены вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, исполняющий обязанности ректора РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, глава Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Кольского района Мурманской области Андрей Малхасян.

У президента также значатся несколько рабочих встреч. В случае, если какие-то из них будут открытыми, то Кремль сообщит об этом.

Политика,Дмитрий Григоренко,Руслан Кухарук,Станислав Воскресенский,Глеб Никитин,Максим Решетников,Алексей Комиссаров,Марат Хуснуллин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РАНХиГС,Минэкономразвития,
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