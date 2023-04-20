Песков анонсировал заседание Совета по самоуправлению с участием Путина

В четверг у президента Владимира Путина запланировано заседание Совета по развитию местного самоуправления и несколько рабочих встреч, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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На заседании Совета по развитию местного самоуправления планируется выступление президента, после этого там выступят представители местного самоуправления, а потом – представители федеральных органов власти, сказал Песков, передает ТАСС.

Глава Тюмени и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук выступит по теме главных направлений местного самоуправления и его роли в единой системе публичной власти.

Его доклад прокомментирует вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.