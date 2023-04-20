Песков анонсировал заседание Совета по самоуправлению с участием Путина

В четверг у президента Владимира Путина запланировано заседание Совета по развитию местного самоуправления и несколько рабочих встреч, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На заседании Совета по развитию местного самоуправления планируется выступление президента, после этого там выступят представители местного самоуправления, а потом – представители федеральных органов власти, сказал Песков, передает ТАСС.
Глава Тюмени и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук выступит по теме главных направлений местного самоуправления и его роли в единой системе публичной власти.
Его доклад прокомментирует вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Также среди докладчиков заявлены вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, исполняющий обязанности ректора РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, глава Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Кольского района Мурманской области Андрей Малхасян.
У президента также значатся несколько рабочих встреч. В случае, если какие-то из них будут открытыми, то Кремль сообщит об этом.