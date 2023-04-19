Министерство иностранных дел России опубликовало очередной доклад о ситуации с правами человека на Украине. Как сообщает ТАСС, в нем отмечается, что положение с поощрением защиты прав человека на Украине за последние года заметно деградировала, а тенденции внушают самые серьезные опасения.

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Диктатура

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В документе подчеркивается, что из-за введения военного положения Киев выстроил в стране авторитарную систему правления, по сути, переродившись в неонацистскую диктатуру. Для нее характерна абсолютная монополия на власть, внесудебные расправы, жесткая цензура, фактическая ликвидация независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции.

Поиск предателей

Сейчас на Украине идет активный поиск предателей, вымышленных российских шпионов и диверсантов. Вместе с тем Киев прекратил пытаться создать видимость поддержания правопорядка и соблюдения прав человека.

Нападки на УПЦ

В наступлении на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) Киев отводит заметную роль группировкам национал-радикалов. Они осуществляют рейдерские захваты храмов. Вместе с тем приходы УПЦ стали целью нападений со стороны «независимых» мародеров и погромщиков. Кадры этих акций распространяются в социальных сетях с призывом следовать этим примерам.

Проблемы со свободой СМИ

Также опасения вызывает и ситуация в области свободы СМИ и в целом свободы слова. Власти неприкрыто вмешиваются в работу прессы. На офисы медиаресурсов, которые занимают независимую позицию, происходят нападения. Кроме того, агрессию высказывают и в отношении работников СМИ.

Распространение фейков

Технологические компании США оказывают Киеву содействие в распространении в интернете информации украинских экстремистских организаций. В частности, содействие оказывает YouTube, который фактически стал ключевой площадкой по распространению фейков о спецоперации.

Националисты