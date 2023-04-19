Доклад МИД РФ о ситуации с правами человека на Украине: главное

Министерство иностранных дел России опубликовало очередной доклад о ситуации с правами человека на Украине. Как сообщает ТАСС, в нем отмечается, что положение с поощрением защиты прав человека на Украине за последние года заметно деградировала, а тенденции внушают самые серьезные опасения.
В документе подчеркивается, что из-за введения военного положения Киев выстроил в стране авторитарную систему правления, по сути, переродившись в неонацистскую диктатуру. Для нее характерна абсолютная монополия на власть, внесудебные расправы, жесткая цензура, фактическая ликвидация независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции.
Сейчас на Украине идет активный поиск предателей, вымышленных российских шпионов и диверсантов. Вместе с тем Киев прекратил пытаться создать видимость поддержания правопорядка и соблюдения прав человека.
В наступлении на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) Киев отводит заметную роль группировкам национал-радикалов. Они осуществляют рейдерские захваты храмов. Вместе с тем приходы УПЦ стали целью нападений со стороны «независимых» мародеров и погромщиков. Кадры этих акций распространяются в социальных сетях с призывом следовать этим примерам.
Также опасения вызывает и ситуация в области свободы СМИ и в целом свободы слова. Власти неприкрыто вмешиваются в работу прессы. На офисы медиаресурсов, которые занимают независимую позицию, происходят нападения. Кроме того, агрессию высказывают и в отношении работников СМИ.
Технологические компании США оказывают Киеву содействие в распространении в интернете информации украинских экстремистских организаций. В частности, содействие оказывает YouTube, который фактически стал ключевой площадкой по распространению фейков о спецоперации.
Также в докладе отмечается, что украинские неонацисты наладили связи с такими же группами в странах Европы и Америки. Зарубежные националисты регулярно приезжали на Украину, где проходили подготовку в украинских националистических формированиях и на боевых позициях в Донбассе.