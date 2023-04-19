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Путин обновил Совет по развитию местного самоуправления

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиума. Соответствующий документ опубликован в среду.

Путин обновил Совет по развитию местного самоуправления
© РИА Новости

Как и раньше, председателем структуры является сам глава государства, его заместителем - премьер-министр Михаил Мишустин. Совет разделен на федеральную, региональную и муниципальную части.

Среди новых участников - зампредседателя правительства - глава его аппарата Дмитрий Григоренко, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В региональную и муниципальную части включены представители новых территорий РФ.

Президиум совета возглавил Мишустин, его заместителем на этом посту стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Предыдущий раз заседание Совета по развитию местного самоуправления проходило в январе 2020 года. Среди основных задач структуры - подготовка предложений по проведению государственной политики в данной сфере и определение приоритетных направлений ее реализации; рассмотрение вопросов, связанных с координацией федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления.

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