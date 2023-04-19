Путин обновил Совет по развитию местного самоуправления

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиума. Соответствующий документ опубликован в среду.

Как и раньше, председателем структуры является сам глава государства, его заместителем - премьер-министр Михаил Мишустин. Совет разделен на федеральную, региональную и муниципальную части.

Среди новых участников - зампредседателя правительства - глава его аппарата Дмитрий Григоренко, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В региональную и муниципальную части включены представители новых территорий РФ.

Президиум совета возглавил Мишустин, его заместителем на этом посту стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.