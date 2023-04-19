"Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций и так далее, к нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Это продолжение. Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт", - добавил он.