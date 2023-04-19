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Песков: поставки оружия Киеву будут косвенно означать вовлеченность Сеула в конфликт

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Начало поставок южнокорейского вооружения Украине будет означать "определенную стадию вовлеченности" Сеула в конфликт. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - сказал он, комментируя возможность поставок вооружений Сеулом Киеву.

Как отметил Песков, Южная Корея заняла достаточно недружественную позицию к России по ситуации на Украине, возможность отправки военной помощи Киеву является продолжением этой линии.

Медведев прокомментировал планы Южной Кореи поставить оружие Киеву

"Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций и так далее, к нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Это продолжение. Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт", - добавил он.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters, опубликованном в среду, не исключил, что Сеул может пойти на поставки оружия Украине в том случае, если возникнет серьезная опасность ее населению или будут грубо "нарушены законы войны".

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