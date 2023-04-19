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Медведев прокомментировал планы Южной Кореи поставить оружие Киеву

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал намерение президента Южной Кореи Юн Сок Еля поставлять оружие киевскому режиму. Как он написал в своем телеграм-канале, "появились новые желающие помочь нашим врагам".

Медведев прокомментировал планы Южной Кореи поставить оружие Киеву
© ТАСС

Медведев напомнил, что еще недавно Южная Корея уверяла, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключена.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР", – задался вопросом зампред СБ.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна может начать поставлять оружие Киеву в случае, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины.

Он пояснил, что имеет в виду ситуацию, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, любое крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны.

Президент Южной Кореи допустил возможность поставок оружия Украине

Юн Сок Ель заявил о возможной передаче вооружений на Украину впервые с начала проведения спецоперации России. Согласно утечкам документов Пентагона, Сеул опасался давления США по поводу поставок вооружений Киеву и беспокоился из-за того, что продаваемые в Штаты артиллерийские снаряды могут оказаться на Украине.

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