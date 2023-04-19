Разговор с вызванными во вторник в МИД России послами США, Великобритании и Канады прошел в жесткой тональности, заявила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

"Они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем в жесткой тональности, без какого-то желания что-то смягчить или спустить на тормозах", - отметила дипломат в среду в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что если такое поведение западных дипломатов будет продолжаться, то оно будет фиксироваться как несоответствующее заявленному статусу.

Во вторник главы дипмиссий США, Великобритании и Канады в Москве были вызваны в Министерство иностранных дел РФ из-за вмешательства в дела России и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу.

Ранее Захарова назвала заявления послов США, Великобритании и Канады после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) прямым вмешательством во внутренние дела РФ. Дипломат подчеркнула, что Москва считает неприемлемыми высказывания посла Великобритании Деборы Броннерт после оглашения судебного решения и предостерегла Лондон от политизации международной правозащитной тематики. Захарова также назвала "верхом цинизма" требования послов США и Канады освободить Кара-Мурзу, в то время как у них на родине беззастенчиво нарушаются права человека и преследуются инакомыслящие.