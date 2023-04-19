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37 минут назад

Захарова рассказала о жестком разговоре с послами США, Великобритании и Канады

ТАССиещё 7

Разговор с вызванными во вторник в МИД России послами США, Великобритании и Канады прошел в жесткой тональности, заявила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

"Они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем в жесткой тональности, без какого-то желания что-то смягчить или спустить на тормозах", - отметила дипломат в среду в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что если такое поведение западных дипломатов будет продолжаться, то оно будет фиксироваться как несоответствующее заявленному статусу.

Во вторник главы дипмиссий США, Великобритании и Канады в Москве были вызваны в Министерство иностранных дел РФ из-за вмешательства в дела России и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу.

Ранее Захарова назвала заявления послов США, Великобритании и Канады после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) прямым вмешательством во внутренние дела РФ. Дипломат подчеркнула, что Москва считает неприемлемыми высказывания посла Великобритании Деборы Броннерт после оглашения судебного решения и предостерегла Лондон от политизации международной правозащитной тематики. Захарова также назвала "верхом цинизма" требования послов США и Канады освободить Кара-Мурзу, в то время как у них на родине беззастенчиво нарушаются права человека и преследуются инакомыслящие.

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Мосгорсуд в понедельник приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок семь лет и ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения из колонии. Он признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ"), а также по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

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