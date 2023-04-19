Захарова обвинила Киев в создании проблем в рамках зерновой сделки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Совместном координационном центре в Стамбуле из-за украинцев возникли сложности с регистрацией новых судов в рамках зерновой сделки. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам Захаровой, сложности связаны «исключительно» с действиями украинских делегатов, а также представителей ООН, «которые, по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять».

Видео дня

Представитель МИД отметила, что украинцы, в частности, требуют взяток с судовладельцев.

«В Киеве, окончательно отбросив не только какие-либо гуманитарные соображения, но даже элементарные приличия, стремятся вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу», не гнушаясь ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев», - рассказала Захарова.

Она добавила, что судам, чьи владельцы отказались дать взятку, приходится простаивать в ожидании регистрации не один месяц. По ее словам, сухогрузам, «с которых украинцы уже получили деньги и утратили к ним интерес», также приходится долго ждать проведения досмотра.

«Такая ситуация сложилась потому, что в соответствии с имеющимися практиками (подчеркиваем – не правилами процедуры) процесс получения заявок на регистрацию в «черноморской инициативе» находится в руках у украинцев, а формированием инспекционных планов (на вход и выход судов) занимаются ооновцы», - объяснила Захарова.

Она отметила, что Россия предложила внести в регистрационные списки суда, которые затем отправятся в Африку и другие страны, но предложение «было встречено в штыки» украинской стороной. В результате украинцы сначала заблокировали процесс регистрации, а затем остановили все инспекции, включая проверки выходящих судов (27 кораблей с 1,2 миллиона тонн груза на борту).

В июле 2022 года Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней. Урегулировать ситуацию помогала Анкара.

В марте 2023 года Россия сообщила о решении продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле отмечали, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны России, так как российские условия не выполняются.